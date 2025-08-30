Dünyanın ilk 1000 Hz oyuncu monitörü 2026'da geliyor

HKC'nin oyuncu odaklı alt markası Antgamer, 1000 Hz yenileme hızına ulaşan yeni bir ekran prototipini tanıttı.

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan bu 1000 Hz monitör, daha iyi hareket netliği için bölgeli arka aydınlatma gibi yenilikçi bir teknolojiye sahip.

HAREKET BULANIKLIĞINI AZALTAN YENİ TEKNOLOJİ

Yeni monitör, arka aydınlatmayı ayrı ayrı kontrol edilebilen küçük bölgelere ayırıyor ve bunu Siyah Kare Ekleme (Black Frame Insertion) tekniğiyle birleştiriyor.

Bu sayede, çok yüksek yenileme hızlarında ortaya çıkan hareket bulanıklığı azaltılarak daha net ve akıcı bir görsel deneyim sunuluyor.

2026'DA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Antgamer'ın bu yeni 1000 Hz monitör modelinin 2026 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Marka, yakın zamanda 750 Hz'lik bir monitörü 1.110 dolarlık bir fiyata satışa sunmuştu, bu nedenle yeni modelin de niş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor.