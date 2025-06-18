Dünyanın ilk 800 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü tanıtıldı

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HKC, dünyanın 800Hz doğal yenileme hızına sahip ilk oyuncu monitörünü duyurarak teknoloji dünyasında bir ilke imza attı.

Şirket daha önce CES 2025'te 750Hz'lik bir prototip sergilemiş olsa da bu yeni modelin ayrı ve daha gelişmiş bir ürün olduğu anlaşılıyor.

DÜNYANIN İLK 800HZ MONİTÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni 800Hz oyuncu monitörü, 24,5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde bir panele sahip. HKC'nin kendi geliştirdiği FSA VA panelini kullanan monitör, 1152 bölgeli Mini LED arka aydınlatma teknolojisiyle donatılmış durumda.

Teknik özellikler arasında 0,5ms GtG tepki süresi, 1200 nit tepe parlaklığı, 4000:1 kontrast oranı ve yüzde 95 DCI-P3 renk kapsamı gibi etkileyici değerler bulunuyor. Monitör ayrıca VESA DisplayHDR 1000 sertifikasına da sahip.

PROFESYONEL E-SPORCULAR HEDEFLENİYOR

HKC, bu monitörü özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi hızlı tempolu ve rekabetçi oyunlarda maksimum akıcılık ve tepkiselliğe ihtiyaç duyan profesyonel e-sporcular için konumlandırıyor.

Monitör, uyarlanabilir yenileme hızları için hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro teknolojilerini destekliyor.

Bu duyuru, Samsung, MSI ve AOC gibi markaların 500Hz'in üzerine çıkmaya devam ettiği bir dönemde, HKC'yi yüksek yenileme hızı yarışında lider konuma taşıyor. Monitörün fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.