Efsane sona erdi, EA, FIFA 23 sunucularını tamamen kapattı

Futbol oyunlarının efsanesi olarak kabul edilen FIFA serisi, 30 Ekim 2025 itibarıyla resmen kapatıldı.

Electronic Arts, serinin son oyunu olan FIFA 23’ün çevrimiçi sunucularını kapatarak tarihi bir döneme noktayı koydu.

Bu karar sonucunda, EA bünyesinde artık FIFA isimli çevrimiçi bir hizmet kalmadı.

TÜM ÇEVRİM İÇİ MODLAR KAPATILDI

Sunucuların kapatılmasıyla birlikte FIFA 23’teki Ultimate Team, Online Seasons ve Co-op Seasons gibi tüm çevrim içi modlar erişilemez duruma geldi.

Oyuncular artık yalnızca oyunun çevrim dışı modlarını deneyimleyebilecek.

EA SPORTS FC DÖNEMİ BAŞLADI

EA ile FIFA arasındaki 30 yıllık lisans anlaşması 2022 yılında sona ermişti. Bu sürecin ardından EA Sports FC markasıyla yola devam eden şirket, FIFA markalı oyunlara olan desteğini kademeli olarak sona erdirmişti.

FIFA 23’ün sunucularının kapanması, milyonlarca oyuncu için nostaljik bir vedanın yanı sıra EA Sports FC çağının tamamen başladığını ilan etti.