Ekim ayında gökyüzünü süsleyecek kuyruklu yıldızlar ve meteor yağmurları

Ekim ayı gökyüzü, iki kuyruklu yıldız ve Orionid meteor yağmuru ile gök bilim meraklıları için adeta bir şölen sunacak. Özellikle ayın sonlarına doğru çıplak gözle dahi görülebilecek gök cisimleri bizleri bekliyor.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK İKİ KUYRUKLU YILDIZ

Bu ayın ilk yıldızı, eylül ayında keşfedilen C/2025 R2 (SWAN) kuyruklu yıldızı olacak. Etkileyici bir kuyruğa sahip olan SWAN'ın, 20-23 Ekim geceleri karanlık gökyüzü altında çıplak gözle görülebilecek kadar parlak hale gelmesi bekleniyor.

SWAN ile birlikte, C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı da gökyüzünde olacak. İdeal koşullar altında Lemmon'un da parlaklığının çıplak gözle görülebilecek seviyeye ulaşması ve gökyüzü gözlemcilerine aynı anda iki kuyruklu yıldızı görme fırsatı sunması bekleniyor.

ORIONID METEOR YAĞMURU VE EN İYİ İZLEME ZAMANI

Bu görsel şölene, Halley'in enkazından kaynaklanan Orionid meteor yağmuru da eşlik edecek.

22-23 Ekim tarihleri arasında zirveye ulaşması beklenen yağmurda, saatte yaklaşık 20 "kayan yıldız" görülebilir.

Tüm bu olayların zirve yaptığı tarihler, 21 Ekim'deki yeni Ay'a denk geliyor. Bu sayede Ay ışığının olmaması, hem kuyruklu yıldızları hem de meteor yağmurunu gözlemlemek için mükemmel karanlık koşullar sağlayacak.