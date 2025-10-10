Ekim ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Performans ölçüm platformu AnTuTu, Ekim 2025 itibarıyla en güçlü Android telefonlar listesini güncelledi.

Yeni liste, piyasaya yeni çıkan amiral gemisi modellerin sıralamayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

ZİRVEDEKİ ÜÇ MODEL DE XIAOMI'DEN

Listenin ilk üç sırasında, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi 17 serisinin üyeleri yer alıyor. Zirvede 3 milyon 507 bin 568 puanla, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip olan Xiaomi 17 Pro Max bulunuyor.

Onu çok yakın bir skorla yine aynı donanıma sahip Xiaomi 17 Pro ve standart Xiaomi 17 modelleri takip ediyor. Bu sonuç, Xiaomi'nin yeni serisinin performans konusundaki iddiasını kanıtlıyor.

LİSTENİN GERİ KALANI

Listenin devamında ise yine güçlü rakipler yer alıyor. Dördüncü sırada Snapdragon 8 Elite işlemcili IQOO Neo 10 Pro+ yer alırken, beşinci sırada ise yine aynı işlemciye sahip vivo X200 Ultra bulunuyor.

Red Magic 10S Pro+, OPPO Find X8 Ultra ve HONOR GT Pro gibi modeller de en güçlü Android telefonlar listesinin ilk on sırasında kendilerine yer buldu.

ANTUTU EKİM SIRALAMASI

Xiaomi 17 Pro Max - 3.507.568 puan

Xiaomi 17 Pro - 3.503.549 puan

Xiaomi 17 - 3.492.556 puan

IQOO Neo 10 Pro+ - 3.342.128 puan

vivo X200 Ultra - 3.324.527 puan

Red Magic 10S Pro+ -3.204.561 puan

OPPO Find X8 Ultra - 3.137.585 puan

HONOR GT Pro - 3.132.141 puan

vivo X200S - 3.063.873 puan

Redmi K80 Pro - 2.948.253 puan