Ekran altı kameraya sahip tamamen cam iPhone yolda

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Teknoloji devi Apple'ın, 2027 yılında tanıtacağı iPhone modeli için büyük bir tasarım yeniliği planladığı konuşuluyor. Bu tasarımın, cihazın 20. yıl dönümüne özel bir saygı duruşu niteliğinde olabileceği belirtiliyor.

The Information ve Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporlarına göre, bu özel seri iPhone, geleneksel ekran bileşenlerini terk ederek tamamen cam ve çerçevesiz bir tasarıma, ayrıca ekran altı kameraya sahip olabilir.

2027 IPHONE'U İÇİN İDDİALI TASARIM

Söylentilere göre Apple, 2027 iPhone modelinde ön kamera deliği de dahil olmak üzere tüm ekran kesiklerini kaldırarak kesintisiz bir tam ekran deneyimi sunmak amacıyla selfie kamerasını ekranın altına yerleştirecek.

Mark Gurman, Apple'ın bu model için "çoğunlukla cam, kavisli" bir tasarım hedeflediğini, bunun günümüz iPhone'larından farklı olarak kesintisiz kavisli bir cam parçasından oluşabileceğini belirtiyor.

Apple'ın 2027 ve sonrası için planları sadece iPhone ile sınırlı değil; şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı ilk katlanabilir iPhone ile Samsung'un katlanabilir telefonlarına rakip olması bekleniyor.

Ayrıca, Meta'nın Ray-Ban ortaklığına rakip olacak ilk akıllı gözlük üzerinde de çalışıldığı iddia ediliyor.

Şirketin, Siri'nin yeteneklerini kendi geliştirdiği büyük dil modelleriyle güçlendirdiği ve bu gelişmiş yapay zeka yetenekleri için sunucu taraflı çipler geliştirdiği bildiriliyor.

Bunların yanı sıra Apple'ın, kişilik odaklı etkileşimler sunabilecek bir ev robotu üzerinde çalıştığına dair söylentiler de mevcut.