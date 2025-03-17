El Cezire, Türkiye'nin bağımsız savunma yolculuğunu inceledi

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Katar merkezli El Cezire, Türkiye'nin savunma kapasitesini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Yayınladığı haberde, "Kara, deniz ve hava alanlarında kaydedilen ilerlemelerle Türkiye, bağımsız bir yol izliyor" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin, NATO'nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olduğuna dikkat çeken El Cezire, ayrıca uluslararası pazarda bazı önemli savunma ürünleriyle öne çıkarak, büyük bir silah ihracatçısı haline geldiğini belirtti.

İHRACATTA 14 YILDA 4 KAT ARTIŞ

Haberde, Türkiye'nin savunma ihracatının 2010'larda 1,9 milyar dolar seviyesindeyken, her yıl artarak 2024'te 7,1 milyar dolara ulaşacağı ve özellikle Avrupa ile Ortadoğu'daki pazarlarla büyüme sağladığı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin yerli üretim üzerine yaptığı yatırımların, yerli savunma sektöründe büyük bir artışa yol açtığı vurgulandı:

Bugün, binlerce Türk savunma şirketi kara, hava ve deniz kabiliyetleriyle küresel alanda giderek daha fazla tanınır hale geliyor.

TÜRK İHA'LARI

Türk insansız hava araçları (İHA) üzerine de geniş bir bölüm ayrıldı. 2014'te operasyonel hale gelen ve en çok tercih edilen Türk savunma ürünlerinden biri olan Bayraktar TB2'ye dikkat çekildi. Ayrıca, Anka-S ve Vestel Karayel gibi diğer İHA'lar da tanıtıldı. Türkiye, yapay zeka destekli bir hava savunma sistemi olan 'Çelik Kubbe'yi geliştirmekte, ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nde eski Amerikan F-16'larının yerine geçecek yerli beşinci nesil savaş uçağı, Türk KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

ZIRHLI ARAÇLAR

El Cezire, Türkiye'nin zırhlı araç üretiminde de önemli bir yol katettiğini belirterek, Altay ana muharebe tankının, Alman Leopard ve ABD Abrams tankları gibi Batılı modellerle rekabet edebilecek şekilde tasarlandığını yazdı. Türk ordusunun ayrıca mayına dayanıklı Kirpi aracını ve modern piyade savaş araçlarını da envanterine kattığı ifade edildi. Türk donanmasının yeni nesil gemileri üretmeye devam ettiği ve 2023’te amfibi drone taşıyan taarruz gemisi TCG Anadolu’nun konuşlandırıldığı da haberde yer aldı.

YAPTIRIMLAR, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ GÜÇLENDİRDİ

Türkiye'nin savunma gücünü artırma çabalarının sadece iç etkenlerle değil, dış güçlerin müdahaleleriyle de şekillendiği vurgulandı. 1970'lerde ABD'nin Kıbrıs müdahalesi sonrası Türkiye'ye uyguladığı silah ambargoları, Almanya'nın 1990'larda zırhlı araç ihracatını kısıtlaması ve 2020'de ABD'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulaması gibi olaylar, Türkiye'nin yerli savunma üretimine yönelmesinde etkili oldu.

TÜRKİYE, 178 ÜLKEYE SİLAH İHRAÇ EDİYOR

Bugün Türkiye, dünya çapında yaklaşık 3.000 silah üreticisi ile savunma sektöründe büyük bir oyuncu haline geldi. 2020-2024 dönemi itibarıyla Türkiye, küresel silah ihracatının yüzde 1,7’sini gerçekleştiriyor ve 11. sırada yer alıyor. 178 ülkeye silah ihracatı yapan Türkiye, en fazla Bayraktar TB2 gibi İHA’larını ihraç etti. Bu İHA, Irak, Ukrayna, Kenya, Bangladeş ve Japonya gibi 31 ülkeye gönderildi. Baykar, ayrıca kendi jet motorlarını geliştirmek için 300 milyon dolar yatırım yaparak, uluslararası tedarik zinciri bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.