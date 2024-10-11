Elektrikle yaraları iyileştiren akıllı dikişler geliştirildi

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Cerrahi dikişler, yaraların kapatılmasında ve iyileştirilmesinde uzun yıllardır kullanılan standart bir yöntemdir.

Ancak, özellikle hareketli bölgelerdeki yaralarda, dikişlerin açılması veya enfeksiyon kapması gibi komplikasyonlar görülebilir.

Çin'deki Donghua Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu sorunlara çözüm olabilecek yeni bir dikiş teknolojisi geliştirdiler.

ELEKTRİKLE YARALARI İYİLEŞTİRİYOR

Bu yeni teknoloji, özel bir "mekanoelektrik" lif kullanarak, hareketle elektrik üreten dikişler oluşturmayı mümkün kılıyor.

Dikişler hareket ettikçe, liflerin çekirdek ve kılıf katmanları birbirine değip ayrılıyor ve bu da elektrik alanları oluşturuyor

Daha önce yapılan araştırmalar, bu tür elektrik alanlarının yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermişti.

STANDART DİKİŞLERE GÖRE PERFORMANSI DAHA İYİ

Araştırmacılar, yeni dikişlerin etkinliğini test etmek için öncelikle laboratuvar ortamında hücre kültürleri üzerinde çalışmalar yaptılar.

Sonuçlar oldukça etkileyiciydi: Elektrik üreten dikişler kullanılan yaralarda, 24 saat içinde yüzey alanının sadece yüzde 10,8'i açık kaldı.

Standart dikişler kullanılan kontrol grubunda ise bu oran yüzde 32,6 idi. Bu fark, elektrik sinyallerinin fibroblast adı verilen ve yeni bağ dokusu oluşturan hücrelerin göçünü hızlandırmasından kaynaklanıyor.

Daha sonra yapılan hayvan deneylerinde de benzer sonuçlar elde edildi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, elektrikli dikişlerin 10 gün içinde yaraların yüzde 96,5'ini kapattığı gözlemlendi. Standart dikişler ise aynı sürede yaraların sadece yüzde 60,4'ünü kapatabildi.

Yeni dikişlerin enfeksiyon riskini azaltmada da etkili olduğu görüldü. Hem günlük dezenfekte edilen hem de edilmeyen yaralarda, elektrikli dikişler kullanılan sıçanlarda bakteri seviyeleri standart dikişlere göre önemli ölçüde daha düşüktü.

Bu yeni teknoloji, yara iyileşmesini hızlandırmak için elektrik kullanımına dayanan diğer yöntemlerden farklılaşıyor.

Biyosensörler, piller ve elektrik uyarıcı sistemleri gibi yöntemlerin aksine, yeni dikişler herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan, hastanın kendi hareketleriyle elektrik üretebiliyor.

Ayrıca, yeni dikişler biyolojik olarak emilebilen malzemelerden yapıldığı için, vücutta güvenli bir şekilde parçalanabiliyor ve dikişlerin daha sonra cerrahi olarak çıkarılması gerekmiyor. Bu da hastalar için ek bir avantaj sağlıyor.

Araştırmacılar, bu yeni teknolojinin klinik kullanıma girmeden önce insanlarda test edilmesi gerektiğini belirtiyor.