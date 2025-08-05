Elektrikli otomobilde temmuz yarışı: Türkiye’de en çok satan modeller listelendi

Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarında Temmuz ayının şampiyonları belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Tesla Model Y 4.706 adetlik satış rakamıyla zirveye oturdu ve pazarda liderliği kimseye bırakmadı.

Yerli üretici TOGG, 2.720 adetlik teslimatla güçlü performansını sürdürerek ikinci sıradaki konumunu korudu. Üçüncü sıraya ise 1.050 satışla Citroen C3 yerleşti.

Temmuz ayının ilk 10 sıralamasında öne çıkan diğer modeller şöyle oldu:

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Tesla Model Y: 4.706 adet

2. Togg T10X: 2.720 adet

3. Citroen e-C3: 1.050 adet

4. Opel Frontera: 918 adet

5. Kia EV3: 617 adet

6. KGM Torres EVX: 480 adet

7. Mercedes EQB: 462 adet

8. MINI Countryman: 462 adet

9. BYD Seal U: 457 adet

10. Hyundai Ioniq 6: 331 adet