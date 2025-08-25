Elon Musk duyurdu: Grok 2.5 artık açık kaynak

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, geliştirdiği dil modelleriyle ilgili tartışmaların gölgesinde önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

Musk, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "geçen yılki en iyi modeli" olarak tanımladığı Grok 2.5'in artık açık kaynak olarak erişime sunulduğunu belirtti.

LİSANS KOŞULLARI TARTIŞMA YARATTI

Grok'un açık kaynak etiketine rağmen, yapay zekâ mühendisi Tim Kellogg gibi uzmanlar, lisansının "rekabet karşıtı özel şartlar" içerdiğini iddia ederek konuyu eleştirdi.

Bu durum, Grok 2.5'un gerçekten ne kadar özgürce kullanılabileceğine dair soru işaretleri oluşturuyor.

GEÇMİŞTEKİ TARTIŞMALI SÜREÇ

Grok daha önce ırkçı komplo teorileri ve "MechaHitler" gibi tartışmalı yanıtlar vererek gündeme gelmişti.

Bu olayların ardından xAI, sistemin yönlendirici komutlarını GitHub üzerinden paylaşmak zorunda kalmıştı.

Musk, Grok 3'ün de yaklaşık altı ay içinde açık kaynak hale geleceğini duyururken, Grok 4'ün bağımsızlığına dair şüpheler sürüyor.

Grok 4'ün hala tartışmalı konularda yanıt vermeden önce Musk'ın sosyal medya paylaşımlarına danıştığı iddia ediliyor.