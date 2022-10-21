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    Elon Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75'ini işten çıkaracak

    Elon Musk, Twitter satın alımında şirketin 7 bin 500 kişilik çalışan tabanının yaklaşık yüzde 75'ini işten çıkarmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:05
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    Elon Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75'ini işten çıkaracak

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu.

    Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.

    Twitter'ı satın alırsa çalışanları kovacak

    The Washington Post’un haberine göre, satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Musk’ın, Twitter’ı satın alma anlaşması olarak şirketin 7 bin 500 çalışanını yaklaşık yüzde 75’ini işten çıkaracağı söylendi.

    Post’un elde ettiği bilgilere göre, Musk şirketi satın almasa bile işten çıkarmaların olacağı ve Twitter'ın 2023’ün sonuna kadar yaklaşık 800 milyon dolarlık maaş kesintisi yapmayı planladığı öğrenildi.

    Twitter, son dönemlerde işe alımları durduğunu açıklamıştı. Hatta Twitter'ın iş gücünün en az dörtte birinin ayrılmak zorunda kalacağı söyleniyordu.

    Elon Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75 ini işten çıkaracak #1


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