Elon Musk'ın yapay zekası Grok nedir, nasıl kullanılır? Grok'un özellikleri Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın ilk teknolojisini cumartesi günü seçilmiş bir grup için piyasaya süreceğini açıkladı. Peki, Grok nedir? Elon Musk'ın yapay zeka robotu Grok'un özellikleri nelerdir?

ensonhaber.com

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye dişli bir rakip geliyor.

Dünyanın konuşacağı yeni yapay zeka robotunun adı "Grok" oldu.

Tesla ve X'in sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda, xAI'ın "ilk yapay zekası"nı seçilmiş bir gruba sunacağını bildirdi.

Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI temmuz ayında kurulmuştu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti.

Grok'un sosyal medya platformu X'e entegre edileceğini açıklandı.

Peki Grok nedir? Grok nasıl kullanılır? Grok özellikleri neler? İşte detaylar...

Grok nedir?

Grok, Elon Musk'ın yeni yapay zekalı sohbet robotu diyebiliriz. Kelime anlamı olarak " bir şeyin özünü anlamak" demektir.

Grok sosyal medya platformu X'e de entegre edilecek. Böylece X kullanıcıları platformdan çıkmadan arama motoruna ulaşabilecek.

Grok'un özellikleri

Grok’un geliştirilmesindeki amaç araştırma ve inovasyonu güçlendirerek insanlığa yardımcı olacak donanımlı yapay zeka araçları oluşturmak.

xAI'ının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Grok ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır.

Grok, soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlanmıştır ve asi bir çizgiye sahiptir; bu nedenle, mizahtan nefret ediyorsanız lütfen onu kullanmayın.

Grok'un eşsiz ve temel avantajı, X platformu aracılığıyla dünya hakkında gerçek zamanlı bilgiye sahip olmasıdır.

Ayrıca diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt verebilecek. Grok hala çok erken bir beta ürünüdür."