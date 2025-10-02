Elon Musk'tan Wikipedia'ya rakip: Grokipedia

Teknoloji milyarderi Elon Musk, "taraflı" olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirdiği Wikipedia’ya alternatif bir platform üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI bünyesinde geliştirilen bu yeni platformun adı "Grokipedia" olacak.

"WIKIPEDIA'NIN ÇOK DAHA GELİŞMİŞ BİR VERSİYONU"

Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda, "Biz @xAI olarak Grokipedia’yı inşa ediyoruz. Wikipedia’nın çok daha gelişmiş bir versiyonu olacak." ifadelerini kullandı.

Platformun, herkesin katkı sağlayabileceği açık kaynaklı bir bilgi deposu olması ve sınırsız erişime açık olması planlanıyor.

KARARIN ARKASINDA "TARAFSIZLIK" TARTIŞMASI VAR

Elon Musk bu açıklamayı, Wikipedia’nın sol görüşlü aktivistler tarafından yönetildiğini öne süren bir yoruma yanıt olarak yaptı.

Musk, daha önce de Wikipedia'nın "woke ideolojisi"nden etkilendiğini ve finansmanının sorgulanması gerektiğini dile getirmişti.

Wikipedia’nın kurucularından Larry Sanger da sitenin güvenilirliğini yitirdiğini söyleyerek benzer eleştirilerde bulunmuştu.

Grokipedia'nın bu tarafsızlık iddiasını ne kadar karşılayabileceği ise zamanla ortaya çıkacak.