Elon Musk'tan Wikipedia'ya rakip: Grokipedia için tarih netleşti

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Wikipedia'ya potansiyel bir rakip olarak geliştirdiği Grokipedia platformunun erken beta sürümünün iki hafta içinde yayınlanacağını resmen duyurdu.

Duyuru, Musk'ın resmi X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla geldi.

GROK YAPAY ZEKASI WIKIPEDIA'YI ANALİZ EDECEK

Musk'ın paylaştığı gönderiye göre Grokipedia, "insanlar ve yapay zeka için dünyanın en büyük ve en doğru bilgi kaynağı" olmayı hedefliyor.

Platformun, Musk'ın Grok yapay zeka sohbet robotunu kullanarak Wikipedia gibi mevcut kaynakları analiz edeceği öne sürülüyor.

Yapay zekanın, bu analizler sonucunda yanlışları veya yarı gerçekleri tespit ederek girdileri daha kapsamlı bir bağlam için yeniden yazacağı iddia ediliyor.

Ancak bu özellikler, henüz Musk veya xAI tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

AMAÇ: "SADECE HAKİKAT İÇİN İNŞA EDİLMİŞ" BİR PLATFORM

Elon Musk'ın bu hamlesinin arkasında, Wikipedia'yı sık sık eleştirmesi yatıyor. Musk daha önce Wikipedia'yı sol görüşlü bakış açılarından etkilenmekle ve taraflı olmakla suçlamıştı.

Musk, Grokipedia'nın "sadece hakikat için inşa edildiğini" ve "Vikipedi'ye göre büyük bir gelişme" olacağını daha önce söylemişti.

Platformun bu iddiaları ne kadar karşılayabileceği ise beta sürümüyle birlikte ortaya çıkacak.