Elveda Windows 10: Son güncelleme yayınlandı

Microsoft, önümüzdeki ay resmi desteği sona erecek olan Windows 10 için son isteğe bağlı güncellemeyi kullanıma sundu.

KB5066198 kodlu bu paket, bir döneme damga vuran işletim sistemine yapılan son rötuşları içeriyor.

GÜNCELLEME İLE HANGİ HATALAR DÜZELTİLDİ

Güvenlik harici düzeltmeler içeren güncelleme, dosya paylaşımlarındaki bağlantı sorunları ve uygulama yüklerken beklenmedik şekilde çıkan Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) pencereleri gibi problemleri çözüyor.

Ayrıca ses-video akışlarındaki performans sorunlarına neden olan bir hata da giderildi.

Bu paket isteğe bağlı bir güncelleme olduğu için otomatik olarak yüklenmiyor. Kullanıcıların, Ayarlar menüsünden Windows Update bölümüne giderek güncellemeyi manuel olarak indirmesi gerekiyor.

14 EKİM'DE DESTEK TAMAMEN BİTİYOR

Bu son güncelleme, Windows 10 için yolun sonunun yaklaştığının da bir hatırlatıcısı niteliğinde.

14 Ekim 2025 tarihinden sonra işletim sistemi, güvenlik yamaları da dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacak.

Bu durum, Windows 10 kullanmaya devam eden bilgisayarların yeni siber saldırılara karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.

Microsoft, Windows 11'e geçmek istemeyenler için ise ücretli Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programı sunuyor.