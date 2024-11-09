En erken 2028'de gelecek: Uygun fiyatlı Apple Vision Pro ertelendi

Haber Merkezi

Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, uzun bir süre daha raflarda yerini almayacak gibi görünüyor.

Analist Ming-Chi Kuo, başlığın üretiminin 2028 yılına ertelendiğini açıkladı.

Gecikmenin nedeni olarak, cihazın cazip kullanım senaryoları sunamaması gösteriliyor. Apple, sadece fiyatı düşürerek müşterileri cezbetmenin yeterli olmayacağının farkında.

İKİNCİ NESİL APPLE VİSİON PRO 2025'TE GELİYOR

Kuo, ikinci nesil Apple Vision Pro'nun ise 2025'te piyasaya sürüleceğini ve M5 yonga setine sahip olacağını öngörüyor. Bu güçlü işlemci, uzamsal hesaplama ve Apple Intelligence desteği sunacak.

Apple CEO'su Tim Cook, mevcut Vision Pro'nun kitleler için değil, yeni teknolojileri deneyimlemek isteyen müşteriler için tasarlandığını ifade etmişti.

Apple, visionOS 2 ile Seyahat Modu ve Mac Virtual Display gibi yeni özellikler sunarak Vision Pro'nun kullanımını artırmayı hedefliyor.

Ancak, karma gerçeklik başlıklarının yaygınlaşması zaman alacak gibi görünüyor. Apple'ın uygun fiyatlı Vision Pro modelini geliştirmeye devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.



