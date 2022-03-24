En güvenilir otonom araç markaları belli oldu

En güvenilir otonom araç markaları belli oldu

Yeni bir araştırma sonucunda, otonom araçlar konusunda en güvenilen markalar ortaya çıktı.

Son yıllarda elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle birlikte, birçok üretici otomatik pilot yazılımları geliştiriyor. Ancak, zaman zaman otomatik pilottan kaynaklanan kaza haberlerini duyuyoruz.

Otomotiv danışmanlık ve pazarlama araştırma şirketi olan Auto Pacific, sürücülerin tam otonom araçları geliştirmek için en çok hangi şirketlere güvendiklerini ortaya koyan bir çalışma yaptı.

Apple'dan Volvo'ya kadar 56 farklı şirketten hangisinin otonom araç üretme konusunda daha güvenilir bulunduğunu öğrenmek için yaşları 18 ile 80 arasında değişen 600'den fazla sürücüyle anket yaptı.

EN GÜVENİLİR TESLA OLDU

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ankete katılanların yüzde 32'sinin oyunu alarak en güvenilir otonom araç markası oldu.

Katılımcıların yüzde 19'unun oyunu alan Toyota ise en güvenilir ikinci marka olarak kayıtlara geçti.

Toyota'nın ardından yüzde 18 ile BMW, yüzde 16 ile Chevy ve yüzde 14 ile Ford ilk 5 sırayı tamamlıyor.

Yüzde 13 ilealtıncı sırayı paylaşan Apple ve Honda'yı, tek haneli oranlar ile Audi, Subaru ve Cadillac takip ediyor.