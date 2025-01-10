En ince iPhone olacak: İşte iPhone 17 Air hakkında son bilgiler

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Apple, iPhone 17 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor: iPhone 17 Air. İnce ve hafif tasarımıyla öne çıkacak olan iPhone 17 Air, iPhone 16 Plus ile aynı fiyata sahip olabilir.

İPHONE 17 AİR'IN FİYATI

iPhone 17 Air'ın daha önce 1.299 dolara satılacağı iddia edilmişti. Ancak, yeni bir rapora göre Apple, iPhone 17 Air'ı iPhone 16 Plus ile aynı fiyata, yani 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunabilir.

Apple, iPhone 17 Air'ı uygun fiyatlı ve ince bir telefon olarak konumlandırarak Samsung Galaxy S25 Slim ile rekabet etmeyi hedefliyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Air'ın, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan A19 Pro işlemci yerine daha düşük performanslı bir işlemciye sahip olması bekleniyor.

Ayrıca, kamera ve batarya gibi özelliklerde de Pro modellerine göre farklılıklar olabilir.

Apple ve Samsung, ince ve hafif tasarıma sahip amiral gemisi telefonlar geliştirerek kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Apple, iPhone 17 Air'ı uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunarken, Samsung ise Galaxy S25 Slim'in kamera ve batarya gibi özelliklerini öne çıkarabilir.