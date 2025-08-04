En ince iPhone'un zayıf noktası batarya kapasitesi olacak

Apple'ın önümüzdeki ay tanıtması beklenen iPhone 17 serisine ilişkin yeni sızıntılar, "Plus" modelinin yerini alacak olan yeni iPhone 17 Air modelinin en zayıf noktasının bataryası olabileceğini gösteriyor.

Sızdırılan görseller, cihazın ultra ince tasarımına karşılık pil kapasitesinin oldukça düşük olacağına işaret ediyor.

İNCELİK İÇİN BATARYADAN FERAGAT EDİLİYOR

Sızıntıya göre iPhone 17 Air, yalnızca 5 mm'lik ultra ince bir kasaya sahip olacak ve bu nedenle yaklaşık 2.900 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Bu rakam, iPhone 16'nın 3.561 mAh'lik bataryasından önemli ölçüde daha küçük.

DİĞER ÖZELLİKLERİ AMİRAL GEMİSİ SEVİYESİNDE

Düşük batarya kapasitesine rağmen, iPhone 17 Air'ın 6,6 inç LTPO OLED ekran, 48 MP kamera ve 8 GB RAM gibi amiral gemisi seviyesinde özellikler sunması bekleniyor.

Ayrıca tüm iPhone 17 serisinde, daha kolay pil değişimi sağlayan yeni yapıştırıcıların kullanılacağı da söylentiler arasında.