En ucuz iPhone diye çıkmıştı: iPhone 16e satışları düşmeye devam ediyor

Weibo üzerinden "Fixed Focus Digital" adıyla bilinen bir sızıntı kaynağına göre, Apple'ın giriş seviyesi iPhone 16e modeli, beklenen ilgiyi görmedi.

Popüler ve düşük maliyetli bir iPhone sunma girişiminin, zayıf satış rakamları nedeniyle "başarısız" olduğu ifade ediliyor.

Benzer bir durum iPhone Air modeli için de geçerli; talebin düşük olması sebebiyle tüm üretimin bu ay sonuna kadar durdurulması bekleniyor.

Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan ikinci nesil iPhone Air lansmanının da bu gelişmeler üzerine ertelendiği bildirildi.

GELECEK MODELLERDE STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Bu yıl 599 dolar fiyatla tanıtılan iPhone 16e; A18 çip, OLED ekran ve 48 megapiksel kamera gibi özelliklere sahip olmasına rağmen tüketiciyi ikna edememiş görünüyor.

Buna rağmen Apple, 2026 baharında A19 çip ve Dynamic Island özelliğine sahip iPhone 17e modelini piyasaya sürecek.

Ertelenen iPhone Air 2'nin ise ek arka kamera, daha büyük pil ve soğutma için buhar odası gibi iyileştirmelerle geleceği konuşuluyor.

ANA MODELLERE İLGİ BÜYÜK

Giriş seviyesi ve deneysel modellerde yaşanan bu durgunluğun aksine, ana seriye olan talep artma eğiliminde.

iPhone 17 serisi için üretim siparişleri arttı ve kullanıcılar daha üst segment modellere yöneldi.