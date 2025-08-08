Erzurum'da 'siber devriye' ile suçlulara geçit yok

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamını 7 gün 24 saat izleyerek suçları önlemek ve şüphelileri yakalamak için aralıksız çalışıyor.

Son iki yılda yasa dışı bahis, müstehcenlik, nitelikli dolandırıcılık ve çeşitli bilişim suçlarına yönelik 77 operasyonda 373 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 238’i tutuklanırken, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda incelenen banka hesaplarında toplam 595 milyon 121 bin 646 lira para hareketi ortaya çıkarıldı.

Aynı dönemde, asayiş, kaçakçılık, narkotik, devlet büyüklerine hakaret ve benzeri konularda incelenen 4 bin 350 sosyal medya hesabı hakkında da adli işlem yapıldı.

"SİBER SUÇLULAR YAPAY ZEKAYI DA İSTİSMAR EDİYOR"

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siber ekiplerin hem vatandaşların mağduriyetini önlemek hem de huzur ve güvenliği sağlamak için çalıştığını belirterek, “Şubemiz sosyal medya ve internet kullanıcılarının maruz kaldığı siber suçları inceliyor, dijital materyalleri adli delil olarak değerlendirerek diğer birimlere destek veriyor” dedi.

Yırtar, bilişim suçlarının yanı sıra sosyal medyadaki tehdit ve hakaret içeriklerini de takip ettiklerini, yapay zekânın hayatı kolaylaştırdığı kadar suçlulara da fırsat sunduğunu söyledi.

MEVSİMSEL DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Siber suçların çeşitliliğine değinen Yırtar, “Ünlülerin, ekonomistlerin, iş insanlarının ve devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini kopyalayıp yatırım gibi konularda insanları kandırıyorlar. Yazın bungalov, tatil sitesi, araç kiralama; kışın ise mont, soba ve tarım aleti satışları üzerinden dolandırıcılık öne çıkıyor. Suç sanal olsa da sorumluluk gerçektir” diye konuştu.

Ekiplerin, 405 eğitim kurumunda 128 bin 877 kişiye siber suçlara karşı farkındalık eğitimi verdiğini belirten Yırtar, yasa dışı bahisten uzak durulması uyarısında bulundu.

"SİBERAY" İLE 24 SAAT SANAL DEVRİYE

Siberay uygulaması sayesinde ekiplerin sahte siteler, terör içerikleri, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularda sanal devriye gezdiğini aktaran Yırtar, bu sayede suçun önlenmesi, failin tespiti ve mağduriyetin azaltılması için çalıştıklarını söyledi.

Telefon dolandırıcılıklarına karşı özellikle yaşlıların bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yırtar, “Devlet görevlileri kimseden para veya altın istemez. Dolandırıcılar, paniğe sürükleyerek insanların düşünmesini engelliyor. Gündemi yakından takip edip evlilik kredisi, yardım ödemesi gibi bahanelerle vatandaşın bilgilerini ve parasını ele geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.