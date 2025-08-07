Eski Google mühendisinden itiraf: Yapay zeka 2040'a kadar çoğu işi ele geçirecek

Google'ın teknoloji geliştirme birimi Google X'in eski İşletme Direktörü Mo Gawdat, yapay zekanın geleceği hakkında çarpıcı ve endişe verici bir öngörüde bulundu.

Gawdat, önümüzdeki 15 yıl içinde yapay zekanın çoğu insan işini devralabileceğini iddia etti.

"ORTA SINIFI YOK EDECEK"

Katıldığı bir podcast'te konuşan Gawdat, yapay zekanın hızlı yükselişinin sadece işleri ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda orta sınıfı da yok edeceği uyarısında bulundu.

Kendi kurduğu yapay zeka girişiminin sadece üç çalışana ihtiyaç duyduğunu, oysa birkaç yıl önce bu iş için yüzlerce kişinin gerektiğini belirtti.

BÜYÜK TOPLUMSAL HUZURSUZLUK KAPIDA

Gawdat, Yapay Genel Zeka'nın (YGZ) CEO'luk dahil her alanda insanlardan daha iyi olacağını ve bunun büyük toplumsal sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

İnsanların işlerini kaybetmesiyle kimlik, yalnızlık ve ruh sağlığı sorunları yaşayacağını ve "çok fazla toplumsal huzursuzluk göreceğimizi" öngördü.