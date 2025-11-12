Facebook, 'Beğen' butonunu harici web sitelerinden kaldırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta, 10 Şubat 2026'dan itibaren ikonik Facebook Beğen ve Yorum butonlarını harici web sitelerinden kaldıracağını açıkladı.

Bu hamle, araçlarını basitleştirme ve modernleştirme yönündeki daha kapsamlı bir çabanın parçası olarak duyuruldu.

DEĞİŞİKLİK FACEBOOK'U KAPSAMIYOR

Ancak bu değişikliğin Facebook'un kendi platformundaki 'Beğen' butonunu etkilemeyeceğini belirtmek önemli.

Kullanıcılar, Facebook hesaplarındaki gönderileri, fotoğrafları ve videoları her zamanki gibi beğenebilecekler.

SOSYAL EKLENTİLER NEDEN KALDIRILIYOR

Meta'nın kararı, bloglarda, haber sitelerinde ve diğer sayfalarda sıklıkla görülen sosyal eklentileri etkileyecek.

Şirket, bunun geliştirici araçlarını basitleştirme ve değişen internet trendleri ile gizlilik standartlarına uyum sağlama çabası olduğunu belirtiyor.

WEB SİTELERİ BOZULMAYACAK

Meta, değişikliğin 2026'da yürürlüğe girmesinin ardından düğmelerin hiçbir web sitesini bozmayacağını açıkladı.

Düğmeler, herhangi bir hata veya kesintiye neden olmadan 0x0 piksel (görünmez) olarak görüntülenmeyi bırakacak.

Geliştiricilerin acil bir işlem yapması gerekmese de Meta, daha temiz bir deneyim için eski eklenti kodunun kaldırılmasını öneriyor.