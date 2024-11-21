Facebook Messenger'a birçok yeni özellik eklendi

Facebook Messenger, iletişim deneyimini zenginleştirmek için yapay zeka destekli yeniliklerle karşımıza çıkıyor.
Görüntülü görüşmeler için yapay zeka tarafından oluşturulan arka planlar, yüksek çözünürlüklü (HD) arama ve gelişmiş ses özellikleri, Messenger'ı daha da kullanışlı hale getiriyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARKA PLANLAR
Messenger, görüntülü görüşmeler için yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan benzersiz arka planlar sunuyor.
Kullanıcılar, dinamik görsellerle görüşmelerini kişiselleştirebilir ve sohbetlerine farklı bir atmosfer katabilirler.
Bu özellik, Meta'nın platformlarına yapay zekayı entegre etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
HD GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR
Messenger, yüksek çözünürlüklü (HD) görüntülü aramalarla daha net ve keskin görseller sunuyor.
Arka plan gürültüsünü azaltma ve ses izolasyonu özellikleriyle birleştiğinde, Messenger gürültülü ortamlarda bile kaliteli bir arama deneyimi sağlıyor.
GELİŞMİŞ SES ÖZELLİKLERİ
Messenger, arka plan gürültüsünü azaltma ve ses izolasyonu özellikleriyle kullanıcıların seslerini daha net duymasını sağlıyor. Bu özellik, özellikle gürültülü ortamlarda yapılan aramalarda büyük fayda sağlıyor.
SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJLAR
Messenger, cevaplanmayan aramalar için sesli veya görüntülü mesaj bırakma özelliği sunuyor. Bu özellik, çağrıyı kaçıran kişilere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.
SIRI ENTEGRASYONU
Messenger, eller serbest arama ve mesajlaşma için Siri ile entegre edildi. Kullanıcılar, Siri'ye sesli komutlar vererek arama başlatabilir ve mesaj gönderebilirler.
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