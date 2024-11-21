Facebook Messenger'a birçok yeni özellik eklendi

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Facebook Messenger, iletişim deneyimini zenginleştirmek için yapay zeka destekli yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

Görüntülü görüşmeler için yapay zeka tarafından oluşturulan arka planlar, yüksek çözünürlüklü (HD) arama ve gelişmiş ses özellikleri, Messenger'ı daha da kullanışlı hale getiriyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARKA PLANLAR

Messenger, görüntülü görüşmeler için yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan benzersiz arka planlar sunuyor.

Kullanıcılar, dinamik görsellerle görüşmelerini kişiselleştirebilir ve sohbetlerine farklı bir atmosfer katabilirler.

Bu özellik, Meta'nın platformlarına yapay zekayı entegre etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

HD GÖRÜNTÜLÜ ARAMALAR

Messenger, yüksek çözünürlüklü (HD) görüntülü aramalarla daha net ve keskin görseller sunuyor.

Arka plan gürültüsünü azaltma ve ses izolasyonu özellikleriyle birleştiğinde, Messenger gürültülü ortamlarda bile kaliteli bir arama deneyimi sağlıyor.

GELİŞMİŞ SES ÖZELLİKLERİ

Messenger, arka plan gürültüsünü azaltma ve ses izolasyonu özellikleriyle kullanıcıların seslerini daha net duymasını sağlıyor. Bu özellik, özellikle gürültülü ortamlarda yapılan aramalarda büyük fayda sağlıyor.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ MESAJLAR

Messenger, cevaplanmayan aramalar için sesli veya görüntülü mesaj bırakma özelliği sunuyor. Bu özellik, çağrıyı kaçıran kişilere kolayca ulaşmanızı sağlıyor.

SIRI ENTEGRASYONU

Messenger, eller serbest arama ve mesajlaşma için Siri ile entegre edildi. Kullanıcılar, Siri'ye sesli komutlar vererek arama başlatabilir ve mesaj gönderebilirler.