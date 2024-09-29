Facebook ve Instagram şifrelerini saklayan Meta'ya 100 milyon dolarlık ceza İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Facebook ve Instagram'da 600 milyon kullanıcının parolasını güvenlik duvarı olmadan kendi sistemlerinde sakladığı gerekçesiyle Meta'ya ceza kesti.

Haber Merkezi

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan sosyal medya devi Meta, kullanıcı gizliliğini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 100 milyon doların üzerinde bir para cezasına çarptırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, Meta'nın 600 milyondan fazla Facebook ve Instagram kullanıcısının şifrelerini, güvenlik önlemleri almadan kendi sistemlerinde sakladığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLAR ŞİFRELERE ERİŞEBİLİYORDU

Bu şifreler, bazı durumlarda 2012 yılından beri korunmadan bırakılmış ve 20.000'den fazla Meta çalışanı tarafından erişilebilir durumda bulunuyordu.

Bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyordu.

Meta, şifreleri ilk etapta koruyamayarak yasaları çiğnemekle kalmadı, aynı zamanda keşfedildikten sonra konuyu derhal düzenleyiciye bildirme konusundaki yasal yükümlülüğüne de uymadı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Meta'nın ihlalle ilgili çeşitli Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.

Meta, yaptığı açıklamada bu durumu tespit ettiklerini ve sorunu çözmek için gerekli adımları attıklarını belirtti.

Şirket, kullanıcıların şifrelerinin artık daha güvenli bir şekilde saklandığını ve bu tür bir olayın tekrarlanmayacağını ifade etti.