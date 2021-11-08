Facebook'un kayıp çocuk uygulaması Türkiye'ye geliyor

Facebook’un birkaç yıldır bazı ülkelerde kullanıma sunduğu ‘Kayıp Çocuk Alarmı’ uygulamasının, Türkiye’de de aktif edileceği açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de uymaları gereken bazı şartlar getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, düzenleme kapsamında Türkiye'de bir temsilci bulundurmak zorunda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, yeni yasama döneminde çalışmalarına başladı. Yeni yasama döneminin ikinci toplantısı 4 Kasım'da gerçekleştirildi ve komisyon, Facebook'un Türkiye temsilcisini dinledi.

KAYIP ÇOCUK UYGULAMASI TÜRKİYE'YE GELİYOR

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın başkanlığında yapılan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapan sosyal medya devi Facebook; iş çevresi, kamu, kadın ve çocuklara yönelik eğitici, koruyucu projelerini açıkladı. Dijital Mecralar Komisyonu'nda yapılan açıklamalara göre Facebook’un “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması, Türkiye’de de kullanılmaya başlayacak.

Facebook Türkiye Direktörü Sezen Yeşil, birçok ülkede kayıp çocukların ailelerine ulaştırılması için geliştirilen “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulamasını duyurdu.

Uygulama ile kayıp çocuğa ait fotoğraf ve bilgiler bölgede bulunan kullanıcılara gönderilecek.

Kullanıcılar sayesinde elde edilen veriler, bölgedeki emniyet birimlerine iletilecek ve bu sayede kayıp çocukları arama çalışmaları hızlandırılacak.

"BİRÇOK ÜLKEDE KULLANILIYOR"

Facebook tarafından geliştirilen uygulamanın başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede uygulandığının altını çizen Sezen Yeşil, “Facebook’un kayıp çocuk alarmı uygulamasının planlama çalışmaları devam ediyor. Uygulamanın Türkiye’de de Emniyet birimiyle birlikte uygulanmasını istiyoruz.” dedi.

Proje’ye göre kaybolan ya da kaçırılan çocuğun belirli kriterlerle sınırlanan fotoğrafı ve bilgileri, çocuğun kaybolduğu bölgede yaşayan halkın sosyal medya hesaplarına iletilecek.

Bu sayede elde edilen veriler, emniyet bünyesinde bulunan Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilecek.