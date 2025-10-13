Faydalı ama bilinmeyen 10 ChatGPT komutu

Yapay zekayı ne kadar iyi kullanıyorsunuz?

Sadece yazı yazdırmak, özet çıkarmak ya da çeviri yapmak için kullanıyorsanız, potansiyelinin çok küçük bir kısmına dokunuyorsunuz demektir.

Çünkü doğru komutlarla yönlendirildiğinde, yapay zeka adeta kişisel bir asistan, veri analisti, yazılım eğitmeni ya da stratejik danışman gibi çalışabilir.

Asıl farkı yaratan ise, herkesin aklına gelmeyen ama yüksek verim sağlayan komutları bilmek ve kullanmaktır.

Kullanıcıların pek bilmediği ama iş, eğitim ve günlük yaşamda büyük avantaj sağlayan yapay zeka komutlarını derledik.

İşte, bilinmeyen komutların listesi...

1. "Bu veriyi analiz et ve içgörüleri çıkar."

Veri dosyanızı yükleyin, yapay zeka size eğilimleri, anomalileri ve dikkat çekici noktaları söylesin.

Kullanım örneği:

"Bu Excel dosyasındaki aylık satış verilerini analiz et. En iyi ve en kötü performans gösteren ürünleri çıkar."

2. "Şu kişinin yazı stilini taklit et."

Örnek bir metin verin, o kişinin tonuyla yeni içerikler ürettirin.

Kullanım örneği:

"Bu metni Ahmet Ümit tarzında, gizemli ve sürükleyici şekilde yeniden yaz."

3. "Bu görselde ne anlatılıyor?" (Görsel yükleyerek)

Grafikler, tablolar veya afişlerdeki veriyi, mesajı ve dikkat çekici yönleri analiz ettirebilirsiniz.

Kullanım örneği:

"Bu infografikteki en önemli mesaj ne? Bana özetle."

4. "Bu kodda ne hata var? Adım adım açıkla."

Kodlama yaparken sadece hatayı değil, neden kaynaklandığını ve nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Kullanım örneği:

"Bu Python kodunu incele, hata nerede ve nasıl düzeltebilirim?"

5. "Bu mesajın alt metni ne? Gerçekten ne demek istiyor?"

İletişimde karşı tarafın niyetini ve tonunu analiz ettirin.

Kullanım örneği:

"Bu e-posta kibar gibi görünüyor ama altında bir eleştiri var mı?"

6. "Benim için kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı hazırla."

Becerilere, sürelere ve hedeflere göre özel bir öğrenme yol haritası çıkarın.

Kullanım örneği:

"Günde 1 saat ayırarak 4 haftada temel düzeyde SEO öğrenmek istiyorum. Günlük bir plan yap."

7. "Bir iş görüşmesi provası yapalım."

Yapay zeka mülakat soruları sorar, cevaplarınızı analiz eder, geri bildirim verir.

Kullanım örneği:

"Pazarlama uzmanlığı için mülakat provası yaptır. Cevaplarımı değerlendir."

8. "Bu konuyu 10 yaşındaki bir çocuk gibi anlamak istiyorum."

Karmaşık konuları sadeleştirerek öğrenmeyi kolaylaştırın.

Kullanım örneği:

"Blockchain teknolojisini 10 yaşındaki bir çocuğun anlayacağı gibi açıkla."

9. "Bu kararda en mantıklı tercihi yap ve nedenini açıkla."

Kararsız kaldığınızda kriterlere göre en iyi seçimi yapmanızı sağlar.

Kullanım örneği:

"Yeni telefon alacağım. iPhone 15 mi, Samsung S24 mü? Benim için kamera ve pil ömrü önemli."

10. "Artık sen benim [görev] asistanımsın."

Yapay zekaya bir rol tanımı yaparak onu uzun vadeli, kişisel bir asistana dönüştürebilirsiniz.

Kullanım örneği:

"Sen artık benim içerik editörümsün. Yazılarımı kontrol et, akıcı ve profesyonel hale getir ama üslubumu bozma."