FBI'dan kritik uyarı: Bilgisayar korsanları uçakları hedef alıyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve siber güvenlik firmaları, genellikle gençler ve genç yetişkinlerden oluşan ve finansal kazanç amacıyla hareket eden kötü şöhretli bilgisayar korsanlığı grubu Scattered Spider hakkında yeni bir uyarı yayınladı. Grubun yeni hedefinin hava yolları ve ulaştırma sektörü olduğu belirtildi.

"SCATTERED SPIDER" KİMDİR VE NASIL ÇALIŞIR

Scattered Spider, hassas verileri çalarak gasp yoluyla para kazanmayı hedefleyen bir hacker grubudur.

Grup, özellikle sosyal mühendislik, kimlik avı (phishing) saldırıları ve hatta bazen şirketlerin yardım masalarına karşı şiddet tehditleri gibi aldatıcı ve agresif taktikleriyle biliniyor.

Amaçları, bu yöntemlerle şirket ağlarına sızmak ve değerli verileri ele geçirmektir. Grup daha önce otel zincirlerini, kumarhaneleri ve teknoloji devlerini de hedef almıştı.

HAVAYOLLARINA YÖNELİK SON SALDIRILAR

FBI'ın bu uyarısı, bu ay içinde en az iki büyük hava yolunun siber saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından geldi.

Hawaiian Airlines, bir siber saldırıdan sonra sistemlerini güvence altına almak için çalıştığını açıklarken Kanada'nın ikinci büyük hava yolu WestJet, 13 Haziran'dan beri devam eden bir siber saldırıyla mücadele ediyor.

Medyada yer alan raporlar, WestJet olayını doğrudan Scattered Spider grubuna bağladı.

FBI, "hava yolu ekosistemindeki herkesin risk altında olabileceği" konusunda uyarıda bulunarak, tüm ulaştırma sektörünü dikkatli olmaya çağırdı.