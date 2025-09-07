Football Manager 26 sistem gereksinimleri belli oldu

Milyonlarca hayranı bulunan efsanevi menajerlik serisinin yeni oyunu Football Manager 26 için yeni bilgiler gelmeye başladı.

Oyunun PC'de ihtiyaç duyacağı minimum ve önerilen sistem gereksinimleri resmi olarak paylaşıldı.

YENİ OYUNDAKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK: GRAFİKLER

Yayınlanan yenİ görüntüler, Sports Interactive'in bu yılki oyunda yapacağı en büyük değişikliğin saha içinde olacağını gösteriyor.

Stüdyo, maçların artık çok daha gerçekçi bir şekilde ekrana yansıyacağını ve bu grafiksel iyileştirmenin taktiksel analizleri de kolaylaştıracağını iddia ediyor.

FOOTBALL MANAGER 26 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Paylaşılan sistem gereksinimleri listesinde, minimum olarak NVIDIA GeForce GTX 960 ve 4 GB RAM yeterli görülüyor.

Önerilen ayarlarda ise NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı ve 12 GB RAM gibi daha güçlü bileşenler talep ediliyor.

Football Manager 26, PC için Steam, Epic Games Store ve Windows Store üzerinden yayınlanacak. Oyunun kesin çıkış tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

FM 26 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 380

FM 26 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT