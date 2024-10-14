Galaxy S25 FE en ince Samsung modellerinden biri olacak

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Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanırken, uygun fiyatlı modeli Galaxy S25 FE ile ilgili de heyecan verici bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

The Elec'in raporuna göre, Samsung önümüzdeki yıl Galaxy S25 FE'yi "Slim" model olarak piyasaya sürmeyi planlıyor.

Raporda, Galaxy S25 FE'nin 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu, geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy S24 FE ile aynı ekran boyutuna işaret ediyor.

DAHA İNCE BİR TASARIM GELİYOR

Samsung, telefonu daha ince bir tasarımla piyasaya sürmek için Galaxy S25 FE'nin pilini daha geniş ve ince hale getirebilir.

Galaxy S24 FE, 8 mm kalınlığında bir tasarıma sahipti. Galaxy S25 FE'nin "Slim" model olarak adlandırılması, selefinden önemli ölçüde daha ince olacağını düşündürüyor. Ancak, telefonun tam olarak ne kadar ince olacağı henüz bilinmiyor.

Galaxy S24 FE, Exynos 2400e SoC ile piyasaya sürülmüştü. Ancak, Galaxy S25 FE'nin Dimensity işlemciyle güçlendirilmesi bekleniyor. Bu da performans ve enerji verimliliği açısından önemli bir gelişme anlamına gelebilir.

Samsung Galaxy S25 FE hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebiliriz. Telefonun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar da önümüzdeki süreçte netleşmeye başlayacak.