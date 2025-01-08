Galaxy S25 geliyor: Samsung, 22 Ocak'ta Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu

Haber Merkezi

Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S25 serisini ve gelişmiş yapay zeka özelliklerini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinin tarihini duyurdu.

22 Ocak'ta gerçekleşecek etkinlik, çevrimiçi olarak da canlı yayınlanacak.

YAPAY ZEKA ODAKLI ETKİNLİK

Samsung, Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde yapay zeka teknolojilerine odaklanacak.

Şirket, yeni yapay zeka özelliklerinin akıllı telefon deneyimini nasıl daha akıllı, daha basit ve daha bağlantılı hale getireceğini gösterecek.

GALAXY S25 SERİSİNDE NELER BEKLENİYOR

Galaxy S25 serisi hakkında birçok söylenti dolaşıyor. Galaxy S25'in yuvarlak köşelere ve düz kenarlara sahip yeni bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, tüm modellerde Snapdragon 8 Elite işlemci kullanılacağı ve Galaxy S25 Ultra'nın gelişmiş kamera özelliklerine sahip olacağı söyleniyor.