Gbps ne demek? Gbps açılımı nedir? Gbps/Mbps farkı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnternet paketleri, modem özellikleri ve altyapı duyurularında sıkça karşılaşılan "Gbps" ifadesi, son dönemde kullanıcıların en çok merak ettiği terimler arasında yer alıyor.

Özellikle yüksek hızlı internet vaat eden kampanyalarda öne çıkan bu kısaltma, çoğu zaman Mbps ile karıştırılıyor.

Peki Gbps ne demek, açılımı nedir? Gbps ne demektir? İşte anlamı...

GBPS NE DEMEK

Gbps, "Gigabit per second" ifadesinin kısaltmasıdır ve saniyede iletilen veri miktarını gösterir.

Türkçeye "saniyede gigabit" olarak çevrilen bu terim, internet bağlantısının hızını ölçmek için kullanılır.

1 Gbps, 1.000 Mbps (megabit per second) hızına eşittir. Yani Gbps ile ifade edilen hızlar, standart ev internetinde sıkça karşılaşılan Mbps değerlerinin çok daha üzerindedir.

GBPS-MBPS FARKI

100 Mbps internet hızı, saniyede 100 megabit veri aktarımı sağlar.

1 Gbps internet hızı ise saniyede 1.000 megabit veri aktarımı anlamına gelir.