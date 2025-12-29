Japonya, ev kullanıcıları için 25 Gbps hızında internet sunacak: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mart 2026 sonunda devreye girecek olan "Flet’s Hikari 25G" hizmeti, Japonya'da şu an sunulan en yüksek hız olan 10 Gbps sınırını ikiye katlayarak teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

AYLIK 175 DOLARA REKOR HIZ

FTTH (Eve Kadar Fiber) altyapısı üzerinden sağlanacak hizmet, teknik kayıplar hesaplandığında kullanıcılara pratikte yaklaşık 22.5 Gbps hız sunacak.

31 Mart 2026'da Tokyo'nun belirli bölgelerinde başlayacak olan bu ultra hızlı internetin aylık bedeli, vergiler dahil 27 bin 500 Japon Yeni (yaklaşık 175 dolar) olarak belirlendi.

8K VİDEO VE BULUT OYUNLARI İÇİN TASARLANDI

NTT East, bu hız artışının temel nedeninin 4K/8K video akışları, gecikmesiz online oyunlar ve büyük boyutlu bulut veri transferleri gibi yoğun bant genişliği gerektiren uygulamalar olduğunu belirtiyor.

SIRADA 50 GBPS VAR

Şirket, IOWN (Yenilikçi Optik ve Kablosuz Ağ) projesi kapsamında hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.

NTT East, 25 Gbps ile yetinmeyerek şimdiden 50 Gbps hızında bir ev interneti hizmeti için Ar-Ge çalışmalarına başladığını duyurdu.