3 yıl önce dünyayı kasıp kavurmuştu: NFT satışları yeniden artmaya başladı

Haber Merkezi

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava, NFT satışlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta NFT satışları yüzde 94 artarak 181 milyon dolara ulaştı.

Bu artışta, Bitcoin ve diğer kripto paralardaki değer kazanımlarının etkili olduğu belirtiliyor.

ETHEREUM VE BITCOIN ÖNCÜLÜK EDİYOR

Ethereum ağı, 67 milyon dolarlık NFT satışıyla haftaya liderlik etti. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 111'lik bir artışı temsil ediyor.

Bitcoin tabanlı NFT'ler ise 60 milyon dolarlık satışla ikinci sırada yer aldı ve bir önceki haftaya göre %115'lik bir artış gösterdi.

Solana, Mythos Chain, Immutable, Polygon ve BNB Chain gibi diğer blockchain ağlarındaki NFT satışlarının toplam değeri ise 45,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NFT FİYATLARI DA ARTIYOR

Artış sadece satış hacminde değil, aynı zamanda NFT fiyatlarında da gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta ortalama bir NFT satış fiyatı 133,08 dolara ulaştı. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 87'lik bir artış anlamına geliyor.

Haftalık NFT satış hacmindeki bu artış, aylık satış grafiklerindeki düşüş trendini de tersine çevirdi.

Ekim ayında dijital koleksiyon satışları, Eylül ayına göre yüzde 18 artarak 356 milyon dolara ulaştı. Bu, yedi aylık düşüş trendinin sona erdiğini gösteriyor.

NFT işlemlerinin sayısı da ekim ayında arttı. Toplam işlem sayısı, bir önceki aya göre yüzde 42 artışla 7,2 milyona çıktı.

KRİPTO PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞİN ETKİSİ

NFT satışlarındaki bu canlanma, kripto para piyasalarındaki genel yükseliş trendiyle paralellik gösteriyor. Özellikle ABD seçimlerinden sonra kripto piyasaları toparlandı ve Bitcoin, bu yükselişe öncülük etti.