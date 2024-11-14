GeForce Experience yerini alacak: Yeni NVIDIA uygulaması duyuruldu

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Nvidia, GeForce Experience uygulamasının yerini almak üzere tasarlanan yeni Nvidia uygulamasını resmen tanıttı..

Bu yılın başlarında beta sürümüne giren uygulama, artık beta etiketinden kurtuldu ve GeForce sürücüleriyle birlikte paketlenmeye hazır hale geldi.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER VE YENİ DENEYİM

Yeni Nvidia uygulaması, 4K 120 fps AV1 video çekimi, Nvidia'nın yapay zeka destekli RTX oyun filtreleri ve özelleştirilebilir istatistik katmanı gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Ayrıca, ekran yapılandırma, G-Sync etkinleştirme ve GPU performans ayarları gibi Nvidia Denetim Masası'nda bulunan birçok seçeneği de içeriyor.

Nvidia, Denetim Masası uygulama özelliklerinin çoğunu ana Nvidia uygulamasına getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GeForce ekibi, gelecek güncellemelerde Surround ve Çoklu Ekran Modu ayarları gibi kalan Nvidia Denetim Masası seçeneklerinin de ekleneceğini duyurdu.

Yakın zamanda uygulamaya ekran ayarları, RTX Video HDR kaydırıcıları ve RTX Video Süper Çözünürlük desteği eklendi.

SÜRÜCÜLERLE BİRLİKTE SUNULACAK

Yeni Nvidia uygulaması, Nvidia'nın GeForce sürücülerinin bir parçası olarak isteğe bağlı bir yükleme şeklinde sunulacak. Uygulamayı kullanmak için bir Nvidia hesabına giriş yapmak gerekmeyecek.

Nvidia, yeni uygulamanın resmi olarak piyasaya sürülmesiyle GeForce Experience ve Nvidia RTX Experience özelliklerinin geçişinin tamamlandığını ve uygulamanın yakında Game Ready Sürücü ve Studio Ready Sürücülerin bir parçası olarak isteğe bağlı olarak paketleneceğini açıkladı.