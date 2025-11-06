Geliştirilen T-155 Panter'de seri üretim başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) açıklamasına göre, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) idari sorumluluğunda yürütülen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi projesinde prototip kalifikasyon ve muayene-kabul süreçleri başarıyla tamamlandı. Projede ASFAT ana yüklenici, ASELSAN, BMC ve MKE ise alt yüklenici olarak yer aldı.

SİSTEM NEDİR? NASIL ENTEGRE EDİLDİ?

T-155 TTA Entegre Panter Obüsü; BMC tarafından geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine, çekili Panter obüsünden sökülüp MKE tarafından modernize edilen 155 mm’lik silah sistemi ile ASELSAN tarafından üretilen atış kontrol sisteminin entegrasyonuyla oluşturuldu. Entegrasyon faaliyetlerini 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü yürüttü.

UZUN TEST SÜRECİ TAMAMLANDI

Yaklaşık üç yıl süren kalifikasyon safhasında prototip; 20 bin kilometreden fazla sürüş, farklı arazi koşullarında çok sayıda atış (yaklaşık 350 atış) ve çevresel performans testleri gibi kapsamlı denemelere tabi tutuldu. Bu testlerin başarıyla tamamlanmasıyla kalifikasyon süreci sonlandırıldı.

OPERASYONEL YETENEKLER VE KULLANIM ALANI

T-155 TTA, gelişmiş hareket kabiliyeti sayesinde hızla mevzi alma, atış kontrol sistemi ile uzun menzilde isabet sağlama ve topçu ateş desteği sunma amaçlı tasarlandı. Mobil yapısı ve entegre atış kontrolü sayesinde modern kara harekatında tercih edilen bir topçu çözümü olarak öne çıkıyor.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Proje sözleşmesi 2020 yılında AFGM ile ASFAT arasında imzalandı; 2021 Kasım’da takvim işletilmeye başladı, 2022 Kasım’da prototip entegrasyon faaliyetleri tamamlandı ve ilk atışlı testler 2022 Aralık’ta yapıldı. Muayene faaliyetlerinin tamamlanması ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girişin ardından seri üretim süreci başlatıldı.

TSK'NIN TOPÇU İHTİYACINA YERLİ ÇÖZÜM

ASFAT ana yükleniciliğinde geliştirilen T-155 TTA, yerli mühendislik birikimi ve sanayi iş birliğiyle üretilen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin topçu ihtiyacına yönelik yerli, mobil ve yüksek operasyonel değerli bir sistem olarak değerlendiriliyor.