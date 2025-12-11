Gemini minyatür komutu: İstediğiniz şehri inşa edin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, yetenekleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

ChatGPT'ye güçlü ve iddialı bir rakip olan Gemini, doğru komut verildiğinde iyi işler ortaya koyuyor.

Google, komutlar konusunda sık sık paylaşım yapıyor. Bu sayede kullanıcılar Gemini özelliklerini deneyimleme şansı buluyor.

MİNYATÜR KOMUTU

Google, X hesabında Gemini'de kullanılabilecek bir "minyatür" komutu paylaştı.

Paylaşımda, bu komut ile istenilen şehrin minyatür halini oluşturabilecekleri belirtildi.

İşte o komut:

"Paris'in hiper-gerçekçi 3D kare dioraması; alt kısmında kayalar, kökler ve toprak katmanlarını gösteren kesitli bir zemin yapısıyla oyulmuş bir görünüm. Üstte: Paris'in ikonik yapıları, mimarisi ve kültürel öğelerini içeren, masalsı bir şehir manzarası. Modern ve sade “Paris” yazısı kompozisyona doğal bir şekilde entegre edilmiş. Tamamen beyaz stüdyo arka planı ve yumuşak doğal aydınlatma. DSLR fotoğraf kalitesinde net, canlı, büyülü gerçekçilik estetiğinde. Boyut: 1080x1080."