Gerçekçi videolar üreten 7 yapay zeka komutu: ChatGPT, Gemini, Sora...

Yapay zeka artık yalnızca metin yazmakla kalmıyor; gerçekçi videolar, film sahneleri ve sosyal medya klipleri oluşturmak için de kullanılıyor.

Yapay zekalara verilen video yönlendirme komutları, kullanıcıların senaryo, sahne planı, kamera açısı ve duygusal ton gibi detayları tek bir istemle tanımlamasına imkan tanıyor.

Bu sayede sinema kalitesine yakın kısa videolar, reklam konseptleri veya sanatsal içerikler birkaç dakikada tasarlanabiliyor.

Peki, gerçekçi videolar nasıl üretilir?

İşte en gerçek sonuç için verebileceğiniz en etkili komutlar...

VİDEO ÜRETMEK İÇİN KOMUTLAR

1. Sahne Tanımlama Komutu

Videonun atmosferini ve ortamını doğru anlatmak, gerçekçilik için ilk adımdır.

Örnek komut: Gerçekçi sinema tarzında, gün batımında İstanbul Boğazı’nda yürüyen bir çiftin videosunu oluştur. Hafif rüzgar, yansıyan gün ışığı ve doğal renk tonları ön planda olsun.

2. Kamera Açıları ve Hareket Komutu

Kameranın nasıl davranacağını belirtmek videoya sinematik bir hava katar.

Örnek komut: Yavaş pan hareketiyle sahneye yaklaş, ardından karakterin yüzüne yakın çekim yap. Arka plan bulanık, ön plan net olsun.

3. Işık ve Gölge Komutu

Işık tonları, videonun duygusunu tamamen değiştirir.

Örnek komut: Altın saat ışığında, doğal gölgelerin belirgin olduğu sıcak tonlu bir aydınlatma kullan.

4. Duygu ve Atmosfer Komutu

Gerçekçi videolarda izleyiciye geçen duygu önemlidir.

Örnek komut: Hüzünlü ama umut dolu bir atmosfer oluştur. Karakterin yüzünde melankolik bir ifade, arkada hafif piyano müziği duyulsun.

5. Karakter ve Hareket Komutu

Yapay zekâ videolarda karakterlerin davranış biçimini doğru tanımlamak gerekir.

Örnek komut: Gerçek insan hareketleriyle, doğal yürüyen bir adam oluştur. Yavaş adımlarla ilerlesin, arada başını sağa çevirip ufka baksın.

6. Görsel Gerçekçilik Komutu (Visual Realism Prompt)

Görsel detayları tanımlamak, yapay zekânın fotogerçekçi kareler oluşturmasına yardımcı olur.

Örnek komut: 4K çözünürlükte, doğal cilt dokusu ve gerçek ışık yansımalarıyla oluştur. Gözlerde detay, saçlarda rüzgar etkisi görülsün.

7. Kurgu ve Ritim Komutu

Videonun akıcılığı için yapay zekâya tempo veya kurgu stili belirtmek gerekir.

Örnek komut: Sinema fragmanı tarzında, hızlı kesitlerle ilerleyen dinamik bir kurgu yap. Sahne geçişleri yumuşak fade efektiyle olsun.