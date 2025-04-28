DHA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi’nin (KOÜ) ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen MARMARAKAF etkinliği bugün kapılarını açtı. İzmit'teki Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

AY ARAŞTIRMA PROGRAMI ÜZERİNE

Söyleşisinde Türkiye’nin uzay hedeflerine değinen Gezeravcı, şunları söyledi:

Ay Araştırma Programı kapsamında, 2026-2028 yılları arasında Ay’a ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte iki aşamalı bir hedef koyduk. İlk aşamada, Ay yüzeyine bir roket göndermeyi planlıyoruz. Bu roket, Dünya’dan fırlatıldıktan sonra atmosferi geçerek belirlediğimiz noktaya sert bir iniş yapacak. Sert iniş, roketin çarpmasıyla gerçekleşecek. İlk görevden elde edilecek deneyimin ardından ise ikinci görevde, halihazırda üretimi devam eden bir bilimsel obje ile Ay yüzeyine hibrit yakıtlı itki motoruyla yumuşak bir iniş yapacağız. Böylece orada bilimsel araştırmalar başlatmayı hedefliyoruz. Eğer sadece Ay etrafında bir tur atıp geri dönmeyi planlasaydık, bu hedefi şimdiden gerçekleştirebilirdik. Ancak bizim amacımız daha ileriye gitmek ve Ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilmeyi başarmak. Şu ana kadar sadece 5 ülke Ay yüzeyine bir obje veya insan indirebilmişken, biz de 6. ülke olma hedefiyle ilerliyoruz.

UZAY LİMANI PROJESİNE YÖNELİK HEDEFLER

Gezeravcı, uzaya erişim ve Uzay Limanı Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.