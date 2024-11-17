Gizemli şekilde kaybolan yıldızın yerinde kara delik oluştu

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Gök bilimciler, yıldızların yaşamlarının sonunda süpernova adı verilen devasa patlamalarla yok olduklarını ve geride kara delik veya nötron yıldızı bıraktıklarını uzun zamandır biliyorlar.

Ancak son araştırmalar, bazı yıldızların bu patlamayı atlayarak doğrudan kara deliklere dönüşebileceğini gösteriyor.

ANDROMEDA GALAKSİSİ'NDE GİZEMLİ BİR KAYBOLUŞ

Andromeda Galaksisi'nde (M31) bulunan ve M31-2014-DS1 olarak adlandırılan bir yıldız, bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Bu yıldız, 2014 yılında orta kızılötesinde parlak bir şekilde gözlemlenirken, 2016 ile 2019 yılları arasında parlaklığını önemli ölçüde kaybetti ve 2023'te tamamen kayboldu.

Araştırmacılar, yıldızın etrafında yeni oluşmuş bir toz bulutu gözlemledi, ancak bir süpernova patlamasına dair herhangi bir kanıt bulamadılar.

Bu durum, yıldızın süpernova olmadan çökerek bir kara deliğe dönüştüğü anlamına geliyor.

Süpernovalar, evrende ağır elementlerin oluşumunda ve yıldız oluşumunun tetiklenmesinde önemli bir rol oynarlar.

Ayrıca Dünya'ya ulaşan kozmik ışınların kaynağıdırlar. Bu nedenle, bir yıldızın süpernova patlaması olmadan kara deliğe dönüşmesi, yıldızların evrimi hakkındaki bilgilerimizi sorgulamamıza neden oluyor.

Başarısız süpernovalar, yıldızın çekirdeğinin çökmesi sırasında oluşan nötrino şokunun yeniden canlanmaması durumunda meydana gelir. Bu durumda, yıldızın dış katmanları patlamak yerine içe doğru çöker ve bir kara delik oluşturur.

M31-2014-DS1, gökbilimcilerin gözlemlediği ilk başarısız süpernova adayı değil. 2009 yılında Havai Fişek Gökadası NGC 6946'da bulunan N6946-BH1 adlı yıldız da benzer bir şekilde kaybolmuştu.

Bu gözlemler, büyük yıldızların %20 ila %30'unun başarısız süpernovalar olarak hayatlarına son verebileceğini düşündürüyor. Ancak bu fenomeni tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.