Gök vatanın çelik kanadı HÜRJET'ten bir rekor daha

DHA

Türkiye'nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET, gökyüzünde bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜRJET ilk kez 1.2 Mach hıza ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini başarıyla kanıtladı.

"BAŞARIMIZI GÖKYÜZÜNE YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gök vatanın çelik kanatları arasında yerini alan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Her uçuşuyla daha yükseğe, daha ileriye... Başarımızı gökyüzüne yazmaya devam ediyoruz.

HÜRJET’in ulaştığı bu hız, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye’nin havacılık vizyonunda önemli bir sıçrama olarak görülüyor. Milli jet, bu yeni başarısıyla dünya sahnesindeki iddiasını bir kez daha ortaya koymuş oldu.