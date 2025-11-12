Google, Alman bulut hizmetleri için 6,4 milyar dolar yatırım yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'ın çatı şirketi Alphabet, salı günü yaptığı açıklamayla Almanya'daki varlığını güçlendirecek bugüne kadarki en büyük yatırım planını paylaştı.

Şirket, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 2029 yılına kadar 5,5 milyar euro (6,4 milyar dolar) harcayacak.

BAŞBAKAN MERZ İLE DUYURULDU

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile birlikte duyurulan bu stratejik adım, ülkenin zorlanan ekonomisini canlandırmayı ve ABD ile Çin gibi rakiplerle arasındaki teknolojik farkı kapatmayı hedefliyor. Yatırımın, yılda yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

YATIRIMIN KAPSAMI VE KONUMLARI

Şirketin resmi açıklamasına göre proje, Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach'ta yeni bir veri merkezinin inşasını ve Google'ın mevcut Hanau tesisinin genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca Berlin, Frankfurt ve Münih'teki ofis alanlarının büyütülmesi de 2026-2029 yatırım planı dahilinde yer alıyor.

ÇEVRE DOSTU ISINMA PROJESİ

Google, Dietzenbach veri merkezinden elde edilecek fazla ısının bölge sakinleri için bölgesel ısıtma ağına aktarılması amacıyla yerel enerji sağlayıcısı ile ortaklık kurdu.

Bu çevreci girişim, şirketin Finlandiya'da uyguladığı ve bir kasabanın ısıtma ihtiyacının büyük kısmını karşılayan projesine benziyor.

Hükümetin projeye doğrudan sübvansiyon sağlamayacağı, ancak şirketin veri merkezi ekipmanları için vergi muafiyetlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Başbakan Merz, Almanya'nın büyümesini desteklediklerini ve ülkenin cazip bir yatırım merkezi olmaya devam edeceğini vurguladı.