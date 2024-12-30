Google, Android Auto'nun müzik çalarını yeniledi: İşte özellikleri

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Android Auto kullanıcıları için müjde. Google, Android Auto 13.4 güncellemesiyle müzik çalarını yeniden tasarladı.

Daha modern ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan yeni müzik çalar, sürüş deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

Yeni müzik çalar, albüm kapağını sol tarafa, parça ilerleme çubuğunu ise sağ tarafa taşıyarak daha düzenli bir görünüm sunuyor.

Metinler küçültülmüş ve düğmeler ekranın tüm genişliğini kaplayacak şekilde yeniden düzenlendi.

TÜM SES UYGULAMALARINDA GEÇERLİ

Bu yeni tasarım, Android Auto'daki tüm ses uygulamaları için geçerli olacak. Spotify, Apple Music, YouTube Music ve diğer uygulamalar aynı arayüzü kullanacak.

Bu sayede, sürücüler her uygulama için farklı bir düzen öğrenmek zorunda kalmayacak.

YENİ YAZI TİPİ

Güncelleme, Android Auto için yeni bir yazı tipi de içeriyor. Daha modern ve okunaklı olan bu yazı tipi, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Google'ın, Android Auto'nun radyo istasyonları da dahil olmak üzere yerel medyayı oynatmasını sağlayacak "Car Media" güncellemesi üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Bu özelliğin 2025'in başlarında gelmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Google'ın Android Auto'ya yeni özellikler ve iyileştirmeler getirmeye devam etmesi bekleniyor.

Giderek daha fazla araçta Android Auto'nun yerleşik olarak sunulması, platformun önemini daha da artırıyor.