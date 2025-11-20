Google Antigravity nedir, nasıl kullanılır? Antigravity ile yapabilecekleriniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google Antigravity, geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yapay zeka diyebiliriz.

Normal bir kod editöründen farklı olarak, içinde çalışan "yapay zeka ajanları" var.

Bu ajanlar sizin yerinize kod yazabiliyor, hata ayıklayabiliyor, projeyi baştan sona takip edebiliyor.

Yani aslında bilgisayarın içinde sizinle beraber çalışan bir mini yazılımcı ekibi varmış gibi düşünebilirsiniz.

Teknik bilginiz çok olmasa bile Antigravity’ye "Şu uygulamayı yap" diye görev verebilir, o da sizin için adım adım ilerletebilir.

Google Antigravity Nedir?

Google Antigravity, yapay zekâ destekli bir kod yazma ve proje oluşturma programıdır. Normal programlama araçlarından farkı ise, içinde çalışan akıllı yardımcıların her işi otomatik yapabilmesidir.

Kısacası, yazılım yapmayı daha hızlı ve kolay hâle getiren bir yardımcı.

GOOGLE ANTIGRAVITY NASIL KULLANILIR

1. Programı indirip giriş yapıyorsunuz

Antigravity’nin sitesine girip ücretsiz sürümü indiriyorsunuz. Bilgisayarınıza kurduktan sonra hesabınızla giriş yapıyorsunuz.

2. Bir yapay zeka ajanı seçiyorsunuz

Çalışacağınız AI modelini seçiyorsunuz. Bu ajan sizin “yazılımcı asistanınız” gibi oluyor.

3. Görevinizi söylüyorsunuz

Basit bir şekilde komut verebilirsiniz:

“Bir web sitesi yap”

“Bu kodun hatasını bul”

“Bir oyun ekranı tasarla”

Yapay zeka plan yapıyor ve işe başlıyor.

NELER YAPILABİLİR

1- Web sitesi oluşturabilirsiniz. HTML, CSS, JavaScript gibi kodları sizin yerinize hazırlayabilir.

2- Uygulama geliştirebilirsiniz. Mobil veya masaüstü uygulamaları için kod oluşturur.

3- Kod hatalarını otomatik bulur. Hangi satırda sorun olduğunu açık şekilde anlatır.

4- Veri analizi ve otomasyon işlerinizde yardımcı olur. Python script’leri, veri çekme işlemleri ve otomasyon görevleri hazırlayabilir.

5- Terminal ve tarayıcı işlemlerini yönetir. Test yapar, sayfa tarar, komutları kendi çalıştırır.

6- Bir proje ekibini taklit eder. Birden fazla yapay zekâ aynı anda sizin için çalışabilir.