Google, antitröst davasında ABD'ye sert tepki gösterdi

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Google, Japonya'da Chrome tarayıcısıyla ilgili olarak yürütülen antitröst soruşturmasında Adil Ticaret Komisyonu'na (JFTC) sert çıktı.

Şirket, JFTC'nin kendisine "durdurma ve vazgeçme emri" göndermesinden "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

GOOGLE'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

JFTC, Google'ın akıllı telefon üreticilerine Chrome tarayıcısını kullanmaları için baskı yaparak rekabeti engellediğini iddia ediyor.

Ayrıca, Google'ın arama motoru pazarındaki hakimiyetini kötüye kullanarak Yahoo Japan gibi rakiplerini engellediği de iddialar arasında.

GOOGLE'IN SAVUNMASI

Google, JFTC'nin suçlamalarını reddediyor ve Japonya'da kullanıcı tercihlerini desteklediğini savunuyor. Şirket, JFTC'nin kendisine sunduğu çözüm önerilerini dikkate almadığını belirtiyor.

ABD'DEKİ ANTİTRÖST DAVASI

Google, ABD'de de benzer bir antitröst davasıyla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome tarayıcısını ve Android işletim sistemini satmasını isteyebilir.

Google, ABD'deki davada Apple ile yaptığı anlaşma konusunda taviz vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Şirket, iPhone ve iPad'lerde farklı arama motorlarının kullanılmasına izin vermeyi önermişti.

Google, dünya çapında birçok antitröst soruşturmasıyla karşı karşıya. Bu soruşturmaların sonucu, Google'ın geleceğini ve internet dünyasındaki yerini belirleyebilir.