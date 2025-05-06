Google Arama'daki yapay zeka modu ABD'de erişime açıldı

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Google, bir süredir Google Labs üzerinden denediği "Yapay Zeka Modu" (AI Mode) adlı deneysel arama özelliğindeki kısıtlamaları kaldırarak önemli bir adım attı.

Milyonlarca kullanıcının test ettiği ve olumlu geri bildirimlerde bulunduğu belirtilen özellik, artık ABD'deki tüm kullanıcıların doğrudan erişimine açıldı.

Yapay Zeka Modu, kullanıcılara sordukları sorulara doğrudan yapay zeka tarafından oluşturulmuş kapsamlı yanıtlar sunuyor, ayrıca takip soruları sorma ve ilgili bağlantılara ulaşma imkanı tanıyor.

Google, bu modun daha karmaşık sorular sormak, konuları derinlemesine araştırmak ve yeni yerler keşfetmek için kullanıldığını belirtiyor.

YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER

Google, Yapay Zeka Modu'nu herkese açmakla kalmadı, aynı zamanda deneyimi daha da zenginleştirecek yeni özellikler ekledi.

Artık yerel mekanlar (restoranlar, salonlar, mağazalar vb.) veya ürünler hakkında arama yapıldığında, daha fazla ayrıntı içeren görsel kartlar gösterilecek.

Bu kartlar sayesinde mekanların kullanıcı puanları, çalışma saatleri ve öne çıkan yorumları gibi bilgilere hızla ulaşılabilecek.

Alışveriş aramalarında ise ürünlerin gerçek zamanlı fiyatları, varsa promosyon detayları, görselleri, kargo bilgileri ve yerel mağazalardaki stok durumu gibi kritik bilgiler sunulacak.

Örneğin, belirli bir tarzda ürün satan vintage dükkanları aradığınızda, Yapay Zeka Modu size yakındaki mağazaları gösterecek, anlık yoğunluk durumunu bildirecek ve hatta doğrudan arama yapma veya yol tarifi alma seçenekleri sunacak.

Kitap önerileri almak için Google Lens entegrasyonu da geliştirildi; kullanıcılar bir kitabın kapağına veya kitaplığa kameralarını doğrultarak kişiselleştirilmiş öneriler alabilecekler.

Ayrıca, masaüstü kullanıcıları için sol tarafa eklenen yeni bir panel sayesinde geçmiş Yapay Zeka Modu aramalarına kolayca erişilebilecek ve bu aramalara kaldığı yerden devam edilebilecek.

Bu testlerden elde edilecek geri bildirimler, özelliğin gelecekteki gelişimini ve daha geniş kitlelere nasıl sunulacağını şekillendirecek.