Google Arama'nın yapay zeka modu, Avrupa'da mercek altında

Alphabet çatısı altındaki Google, Avrupa Birliği'nde yapay zeka teknolojileri nedeniyle yeni bir yasal kıskaca alındı.

Avrupa Komisyonu, teknoloji devinin yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla yayıncıların çevrimiçi içeriklerini ve YouTube videolarını haksız şekilde kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

GOOGLE YAYINCILARA TAZMİNAT ÖDEMİYOR

Komisyonun endişelerinin merkezinde, Google'ın "Yapay Zeka Genel Bakışları" olarak bilinen özetler için yayıncıların verilerini kullanması yatıyor.

Kurum, Google'ın bu içerikleri kullanırken yayıncılara yeterli tazminat ödemediğini ve onlara içerik kullanımını reddetme seçeneği sunmadığını belirtiyor.

Benzer endişeler, kullanıcılar tarafından yüklenen YouTube videolarının yapay zeka eğitimi için kullanılması konusunda da dile getiriliyor.

AB Rekabet Şefi Teresa Ribera, Google'ın arama motoru alanındaki hakim konumunu kötüye kullanarak yayıncılara haksız ticaret koşulları dayatıyor olabileceğini vurguladı.

SAĞLIKLI BİLGİ EKOSİSTEMİ TEHLİKEDE

Ribera, sağlıklı bir bilgi ekosisteminin yayıncıların kaliteli içerik üretebilecek kaynaklara sahip olmasına bağlı olduğunu ifade etti.

AB yetkilileri, teknoloji devlerinin kapıcı rolünü üstlenerek kuralları tek taraflı dikte etmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Google sözcüsü ise suçlamalara yanıt vererek bu şikayetin rekabetçi bir pazarda inovasyonu engelleme riski taşıdığını savundu.

Şirket, yapay zeka çağına geçiş sürecinde haber ve yaratıcı endüstrilerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

KÜRESEL GELİRİN YÜZDE 10'U KADAR CEZA RİSKİ

Bağımsız Yayıncılar İttifakı gibi gruplar, Google'ın Gemini yapay zekasını eğitmek için web sitelerini izinsiz kullanarak internetin temel anlaşmasını bozduğunu öne sürüyor.

Eğer Google yürütülen soruşturma sonucunda suçlu bulunursa, küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una varan devasa bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.