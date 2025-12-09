ABD, Çin'e yönelik 160 milyon dolarlık Nvidia çip kaçakçılığı şebekesini çökertti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, "Operasyon Kapıcısı" adı verilen bir baskınla Çin'e yasa dışı yollarla Nvidia yapay zeka çipleri ihraç eden bir şebekeyi çökertti.

Operasyon kapsamında, piyasa değeri en az 160 milyon dolar olan H100 ve H200 model çiplerin kaçırılmasının önüne geçildi.

SAHTE BELGELERLE SEVKİYAT YAPILDI

Soruşturma kayıtlarına göre şüpheliler, ABD ihracat kontrollerini atlatmak için sahte nakliye belgeleri düzenleyerek çipleri jenerik bilgisayar parçaları gibi gösterdi.

Ele geçirilen ürünlerin üzerindeki Nvidia etiketlerinin söküldüğü ve "SANDKYAN" ismiyle yeniden markalanarak gizlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak şirket sahibi Alan Hao Hsu suçunu kabul ederken, operasyonun finansmanı için Çin'den 50 milyon doların üzerinde para transferi yapıldığı belirlendi.

Konuyla bağlantılı Çin ve Kanada vatandaşı diğer şüphelilerin de hapis istemiyle yargılanacağı açıklandı.

TRUMP'TAN SÜRPRİZ SATIŞ İZNİ

Kaçakçılık operasyonunun duyurulmasından sadece saatler sonra Başkan Donald Trump, aynı H200 çiplerinin Çin'deki onaylı müşterilere yasal olarak satılmasına izin vereceğini duyurdu.

Trump, bu yeni düzenleme ile ABD hükümetinin satışlardan elde edilen gelirin yüzde 25'ini alacağını belirtti.