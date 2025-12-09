Karabük Üniversitesi'nde kolon kanseri tespitinde yapay zeka devrimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında, kolon kanserinin erken ve hızlı teşhisini kolaylaştıracak yapay zeka tabanlı karar destek sistemi geliştiriliyor. Çalışma, KBÜ ile ABD’deki Kentucky Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçiriliyor.

TEMEL MODELLERLE KOLOREKTAL KANSER TESPİTİ

“Temel Modeller Kullanılarak Histopatolojik Görüntüler Üzerinde Kolorektal Kanser Tespiti” başlıklı proje, KBÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özcan ve doktora öğrencisi Merve Özkan tarafından yürütülüyor. Proje, kolon kanserine ait histopatolojik görüntülerin hızlı analiz edilmesine olanak tanıyan yapay zeka modelleri geliştirilmesini kapsıyor.

PATOLOGLARIN İŞ YÜKÜ AZALACAK

Doç. Dr. Özcan, yapay zekanın verileri çok daha hızlı işleyerek ön tanı süreçlerini kısaltacağını vurguladı. “Klinik uygulamalarda kullanılabilir bir yazılım hedefliyoruz” diyen Özcan, kolorektal kanserin dünyada en yaygın görülen kanser türleri arasında bulunduğunu ve hızlı tespitin büyük önem taşıdığını ifade etti.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Projede hem uluslararası veri setlerinin hem de Kentucky Üniversitesi’nin sağlayacağı altyapının kullanılacağını belirten Özcan, iki üniversite arasındaki ortaklığın yeni araştırmalara da zemin hazırlayacağını söyledi:

"Bu işbirliğinin hem mevcut çalışma hem de gelecekteki projeler açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."