Android ve iPhone arasında geçiş yapmak artık daha kolay olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.



Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Google, Android ve iOS cihazlar arasındaki veri geçiş sürecini basitleştirmek amacıyla iş birliğine gitti.

Bu ortaklık sayesinde, cihaz kurulumu sırasındaki aktarım işlemlerinin çok daha sorunsuz hale getirilmesi hedefleniyor.

GELİŞMİŞ VERİ AKTARIM DESTEĞİ

İş birliğinin ilk meyveleri, şu anda tüm Pixel cihazlarda kullanılabilen en son Android Canary sürümünde kendini göstermeye başladı.

Yeni özellikler, aktarımlar sırasında daha fazla işlevsellik sunarken çok daha geniş bir veri türü yelpazesini destekliyor.

BETA SÜRÜMLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Geliştirilme aşamasındaki bu özelliklerin, genel kullanıma sunulmadan önce Android ve iOS beta sürümlerine eklenerek iyileştirilmesi planlanıyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmayan nihai sürüm gelene kadar kullanıcılar, mevcut "Move to iOS" ve "Android Switch" uygulamalarını kullanmaya devam edebilir.